BRONS! Peter Genyn graait medaille mee in de 200 meter: "Spelen zijn al geslaagd voor mij"

Aan schaduwfavoriet Cody Fournie was verrassend niks te doen. Hij snelde in een stevige verbetering van zijn persoonlijk record naar goud: 37”64.

Als wereldkampioen en wereldrecordhouder was Roger Habsch de topfavoriet in Parijs. Met Peter Genyn had België nog een tweede medaillekandidaat in de finale van de 200 meter.

Geen goud (of zilver) verloren, maar brons gewonnen. Dat was duidelijk de gedachtengang bij Peter Genyn na de finale.

"Ik ben enorm tevreden", vertelde Genyn met een grote glimach. "De focus lag vooral op de 100 meter door mijn blessure. Voor mij zijn de Spelen al geslaagd."

"Ik denk dat ik vrij goed weg was. Volgens mij kom ik als 2e uit de bocht. Pas in de laatste 20 meter word ik geklopt. Er zat niet meer in."

De zege ging, ietwat verrassend, naar de Canadees Cody Fournie. Al had Genyn het wel zien aankomen.

"Ik had hem zeker als topfavoriet getipt. Het is iemand waar we rekening mee moeten houden, ook in de 100 meter."