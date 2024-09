Zelfs vijftigers mogen dromen van goud: hoe komt het dat paralympische atleten langer aan top presteren?

Op de Paralympische Spelen heeft de "oudere" generatie het nog voor het zeggen. Terwijl tieners in heel wat sporten op de deur kloppen, zijn het wel vaak dertigers of veertigers die met eremetaal gaan lopen. Hoe komt het dat de paralympiërs vaak langer aan de top kunnen blijven? "Alles schuift een beetje op", verklaart Joeri Verellen van het Belgisch Paralympisch Comité.

Ook in de Belgische selectie is het een opvallende vaststelling: 17 van de 29 G-atleten zijn ouder dan 35 jaar. Een schril contrast met wat de wetenschap over topsport zegt, met een fysieke piek tussen 25 en 30 jaar.

Toch mag het niet verbazen dat paralympiërs nog zo laat sterk presteren. Dat vertelt Joeri Verellen, bestuurslid bij het Belgisch Paralympisch Comité.

"Heel vaak is het dat atleten met een verworven beperking, die door een ongeval of ziekte een beperking hebben gekregen, dus pas op latere leeftijd in G-sport ‘gerold’ zijn."

"En van daaruit bouwen ze een sportcarrière op. Dat schuift alles natuurlijk een beetje op. Daardoor zie je dat het bij paralympische deelnemers niet ongewoon is dat ze voorbij de 40, 50 of 60 jaar zijn."