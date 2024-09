21 dagen met de fiets, dus waarom niet naar Parijs? Bert zet Linde op weg "met tips tegen poeppijn"

Voor een bezoekje aan de Paralympische Spelen in Parijs sprong Linde Merckpoel op het zadel, want 21 dagen lang doet ze alles met de fiets. Bert De Backer zette haar op weg, al bleken zijn tips niet perfect te werken.

Bekijk haar avonturen vanavond in "Een dag in Parijs" om 22.07 uur op VRT 1.

Maar Linde haalde probleemloos Parijs en was nog op tijd om Peter Genyn brons te zien pakken op de Spelen.

Zijn "tips tegen poeppijn" bleken niet perfect te werken, want na 233 km deed het toch "godsgruwelijk veel pijn", bekende ze.

Linde Merckpoel, Bert De Backer en Nona Van Braeckel gaan 21 dagen lang zoveel mogelijk met de fiets doen. Want in 21 dagen maak je van iets een gewoonte.

Goed idee! Ben je groot of klein, jong of oud. Voor de boodschappen, gewoon ter ontspanning, om naar school of je werk te gaan. Op de fiets zit je altijd goed.



Doe mee en maak ook van fietsen een gewoonte!