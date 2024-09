Vueltamanager: Spaanse revelatie steekt slokop Wout van Aert voorbij als MVP

Na een rustdag in een grote ronde wordt er altijd een tussenbalans opgemaakt en dat doen we ook voor de Vueltamanager. Slokop Wout van Aert steekt er met kop en schouders bovenuit, maar wordt toch de loef afgestoken als MVP.

Daarmee is hij de onbetwiste leider qua puntenaantal, want eerste achtervolger Ben O'Connor sprokkelde minder dan de helft.

Drie ritzeges, tal van dichte ereplaatsen en bonuspunten als leider in het punten- en bergklassement: Wout van Aert verzamelde al 870 punten in de Vueltamanager.

De jonge Spanjaard was voor 2 miljoen een koopje in vergelijking met de 238 punten die hij al verzamelde op Portugese en Spaanse wegen.

En toch is Van Aert niet de voorlopige MVP van de Vueltamanager. Met zijn 2 ritzeges afgelopen week heeft Pablo Castrillo de harten van enkele Vueltamanagers sneller doen slaan.

Weinig verschuivingen bij de in- en uitgaande transfers. De uitgaande transfers zijn - op Adam Yates na - vooral renners die de Vuelta hebben moeten verlaten. Bij de inkomende transfers stijgt Florian Lipowitz met stip. De jonge Duitser rijdt in de schaduw van Primoz Roglic een prima Vuelta met een plaats in de top 10 én de witte trui.