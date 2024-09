QUIZ: Wat weet jij over de eerste twee weken van de Vuelta?

De eerste twee weken van de Vuelta zitten erop. Terwijl Ben O'Connor zijn rode trui moet verdedigen in de slotweek, kent Wout van Aert momenteel een sterke Ronde van Spanje. Na de rustdag is het hoog tijd om het geheugen even op te frissen. 15 ritten achter de rug, 15 vragen: hoeveel heb jij er juist?