Tessa Wullaert valt twee keer in de prijzen op Eredivisie Awards: topscorer én Speelster van het Jaar

Johan Bakayoko was niet de enige Belg die in de prijzen viel op de Eredivie Awards. Ook Tessa Wullaert mag niet één, maar twee trofeeën mee naar Milaan nemen.

Tegenwoordig speelt ze voor Inter, vorig jaar gooide ze nog hoge ogen bij Fortuna Sittard. Daar kon ze geen afscheid nemen met een prijs, maar wel met straffe statistieken: 26 goals en 7 assists in 22 competitiewedstrijden.

Die leverden Wullaert sowieso al de prijs op voor topscorer van de Eredivisie en daar kwam ook nog die voor Speelster van het Jaar bij. De Red Flame kreeg die uit handen van niemand minder dan Jean-Marie Pfaff.

Een bekroning die ze niet had zien aankomen: "Ik ben een Belg en we zijn in Nederland, dus ik dacht: dat wordt moeilijk. Maar ik ben blij dat het me gegund is."

Ongetwijfeld een boost voor haar debuutweken bij Inter, waar ze op de eerste speeldag afgelopen weekend nog niet in actie kon komen.