Man-Kei To neemt vrede met "terechte" 4e plaats, maar lonkt stiekem al naar LA 2028: "Ik heb nog marge"

Het is een ferme rollercoaster geweest voor Man-Kei To. De G-badmintonspeelster nam een vliegende start in Parijs, stak haar hand uit naar een medaille, maar haar Paralympische Spelen eindigden vandaag uiteindelijk met een vierde plek. De meest ondankbare plaats? "Zeker niet, ik kan mezelf niks verwijten", maakte ze immer nuchter de analyse van haar toernooi.

Ze kleurde voor België de begindagen van deze Paralympische Spelen.

G-badmintonster Man-Kei To kreeg vandaag ook nog een laatste kans op eremetaal in de kleine finale, maar daar lukte het net niet voor onze landgenote.



"Ik heb natuurlijk geen geweldig gevoel", vertelde ze achteraf. "Al moet ik wel zeggen dat het beter ging dan gisteren. Ik zat beter in mijn vel en had toch wat minder zenuwen."



Alleen botste onze landgenote met de Chinese wereldkampioene Meng Yu Lin op een ijzersterke tegenstander.



"Ze was toch een pak beter dan ik", was Man-Kei To eerlijk. "Ik had zelfs het gevoel dat ze nog heel wat marge had en een soort training aan het afronden was tegen mij. Komt daar nog bij: ze is toch tien jaar jonger dan ik. Ze sloeg sterk, snel, was stabiel en maakte gewoon zeer weinig fouten."



Toch beet onze landgenote de frustratie van zich af en bleef ze tot het einde vechten.

"Ik had het wel even moeilijk, maar ik heb toch wat dingen kunnen doen die ik met mijn trainer had besproken. Ik kan mezelf dus weinig verwijten."