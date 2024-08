VIDEO - Man-Kei To verklapt iets bijzonders over de badmintonzaal aan onze reporter Danira: "Drift? Dat kende ik niet"

Wind in de zaal? Jawel, het bestaat. Het kan zelfs een grote rol spelen in het G-badminton, zo ontdekte Danira Boukhriss Terkessidis vandaag op de Paralympische Spelen in Parijs. "Zoals tennissers de zon in hun ogen hebben, hebben wij het nadeel van de drift", vertelt Belgische trots Man-Kei To.

Onze vliegende reporter Danira Boukhriss Terkessidis is vandaag op pad in Parijs. Haar eerste bestemming op de Paralympische Spelen: de laatste poulewedstrijd van Man-Kei To.

Toen de G-badmintonster haar pot gewonnen had stond ze Danira ook even te woord. "Het ging heel goed en ik had veel controle, dus ik ben wel tevreden. Dat is goed, want vanochtend was ik nog met de verkeerde dingen bezig in mijn hoofd", vertelde ze openhartig.



Verkeerde dingen? "Wel, omdat ik al zeker was van de kwartfinales spookte de loting al door mijn hoofd. Gelukkig kon ik daarna resetten en me goed voorbereiden op de omstandigheden in de zaal hier."