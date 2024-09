Belgen kenden weinig succes in Parijs: Man-Kei To en Wim De Paepe vallen net naast podium

Tot morgen!

De medailles zijn verdeeld in de G-atletiek, dus de dag is afgelopen op de Paralympische Spelen. Voor de Belgen was het een dag met weinig succes.



Vroeg in de ochtend was Man-Kei To een maatje te klein in de match om brons in het G-badminton. Ze verloor in twee snelle sets. Iets later was er een 5e plaats voor Wim De Paepe.



Ben Despineux, Marc Ledoux (G-tafeltennis), Aymeric Parmentier (G-zwemmen) en Kiara Maene (G-atletiek) dropen af.



Morgen is er veel meer kans op Belgisch succes. s' Ochtends zijn Roger Habsch en Peter Genyn aan zet in de 200 meter. Ze zijn medaillekandidaten.