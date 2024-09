Brons voor haar overleden coach, Nigeriaanse Bolaji schrijft geschiedenis met eerste Afrikaanse badmintonmedaille op de Spelen

Amper 18 jaar is ze, maar nu al heeft Mariam Eniola Bolaji haar plekje beet in de geschiedenisboeken. De Nigeriaanse veroverde brons in het G-badminton en schrijft zo een stukje Afrikaanse sportgeschiedenis. Nooit eerder kon een Afrikaan eremetaal veroveren in het badminton, noch op de Olympische, noch op de Paralympische Spelen.

"Deze medaille is voor mijn coach. Hij zou trots op me zijn."

Het is een emotionele rollercoaster geweest voor Mariam Eniola Bolaji. In 2021 kwam haar coach om het leven in een auto-ongeval, terwijl ze zich voorbereidde op de Paralympische Spelen in Tokio. Drie jaar later heeft de Nigeriaanse badmintonspeelster historisch brons veroverd in Parijs. Voor haar coach.

Baloji was één van de topfavorietes voor goud in Parijs, maar in de halve finales moest ze zondag haar meerdere erkennen in een Chinese. Na afloop was ze overmand door emoties en toonde ze een foto van haar coach aan het publiek.

"Het dankzij hem dat ik badminton speel, daarom toonde ik zijn foto. Ik probeer hem te eren met mijn spel."

In haar halve finale bezweek de 18-jarige Bolaji onder de druk, maar een dag later trok ze in de strijd voor brons wél aan het langste eind tegen een Oekraïense.

"Ik heb veel geleerd uit de nederlaag in de halve finales. Vandaag was ik minder emotioneel en veel rustiger. Ik ben heel blij dat ik toch nog met een medaille naar huis ga."