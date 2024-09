LIVESTREAM: Kijk naar de clash van Belgische topruiters in de Grand Prix van Brussel

Het kruim van de paardenwereld verzamelt zich deze middag in Brussel voor de Rolex Grand Prix. In Meise strijden topruiters zoals drievoudig winnaar Niels Bruynseels en olympische combinaties als Wilm Vermeir en zijn IQ van het Steentje en Gregory Wathelet en Bond Jamesbond de Hay voor de hoofdprijs. Kijk naar de GP via onze livestream vanaf 13.50 u.

Doet Niels Bruynseels er een vierde zege bij? Dat is de vraag op de Grote Prijs van Brussel. Dit jaar komt hij aan de start met een jonger paard, de tienjarige Origi vd Bisschop. Deze combinatie wist vrijdag een sterke prestatie neer te zetten in de Henders & Hazel Nations Cup en hielp zo het Belgische team naar een tweede plek op het podium.

Ook mooi olympisch volk zakt af naar Meise. Wilm Vermeir en zijn IQ van het Steentje maakten, naast de Spelen, ook hier vrijdag deel uit van het team dat tweede werd in de landenwedstrijd van Brussel. Een combinatie die zich zeker zal willen bewijzen voor de ogen van een thuispubliek.



Gregory Wathelet en Bond Jamesbond de Hay wisten zich in Parijs te kwalificeren voor de individuele finale. Tot dusver in 2024 hebben ze reeds tweemaal het podium mogen betreden in de vijfsterren Grote Prijzen van Windsor en La Baule. Na hun wereldbekeroverwinning van Lyon in november van vorig jaar, weten we dat ze in staat zijn tot de winst.

De inzet? Een half miljoen euro. Mis niets van de wedstrijd in onze livestream vanaf 13.50 uur.