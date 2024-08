VIDEO: Loris Vergier pakt verrassend wereldtitel downhill na valpartijen van favorieten

De Fransman Loris Vergier heeft zich in Andorra tot wereldkampioen downhill mountainbiken gekroond, na een knotsgekke ontknoping waarin de topfavorieten het lieten afweten. De Belg Martin Maes werd 20e.

Loris Vergier kroonde zich 10 jaar geleden al tot wereldkampioen bij de junioren, maar bij de grote jongens was het nog niet gelukt voor de 27-jarige Fransman.

Met 2'38"661 zette hij wel de snelste tijd neer, maar met nog drie toppers aan zet was zelfs een medaille nog twijfelachtig voor Vergier.

Het brons was binnen toen titelverdediger Charlie Hatton teleurstelde met een 19e plek. Dat werd nog wat beter toen de Amerikaan Dakotah, nochtans op weg naar de snelste tijd, in de laatste bocht ten val kwam.

En het werd zelfs goud toen ook zijn landgenoot Loïc Bruni, de wereldkampioen van 2022 viel. Vergier deelde het podium met de Fransman Benoit Coulanges en de Canadees Finn Iles.

De Belg Martin Maes, een wereldtopper in enduro, werd 20e. In 2018 had hij al eens zilver veroverd op het WK downhill.