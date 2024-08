Verliest België een kopman voor het EK? Tim Merlier trekt de stekker uit zijn Renewi Tour

Het zal toch niet? Na Olav Kooij en Dylan Groenewegen moet nu ook Tim Merlier afstappen in de Renewi Tour. De Belgische spurtbom heeft nog te veel last van zijn val net na de finish van de openingsrit. Dreigt bondscoach Sven Vanthourenhout zo een speerpunt voor het EK in Limburg (15 september) te verliezen?

Een doodsmak was het.



Net na de meet in Bilzen ging Tim Merlier lelijk onderuit met Dylan Groenewegen, toen de Belg met een ultieme jump zijn collega ongelukkig aantikte.



Beide heren bleven minutenlang op het asfalt liggen. Groenewegen brak zijn sleutelbeen bij de val, Merlier leek er met serieuze schaafwonden vanaf te komen.



Twee dagen later komt zijn ploeg Soudal - Quick Step met minder goed nieuws. Op X laten ze weten dat Merlier "nog steeds lijdt aan de wonden die hij opliep na de crash op de openingsdag. We wensen hem veel beterschap."



Met het EK dat voor de deur staat (15/09) zal bondscoach Sven Vanthourenhout zich toch even in de haren krabben. Merlier is nog steeds één van de topfavorieten voor de sterrentrui.



Nadat eerder ook Olav Kooij al de handdoek in de ring wierp na een val, staat het aantal gehavende topsptinters op 3. Zo dreigt het toch een onthoofd EK te worden.