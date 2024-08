Visma-Lease a Bike haalt met Robby Cobbaert (33) nieuwe Belgische ploegleider aan boord

Robby Cobbaert zal volgend seizoen ploegleider worden bij Visma-Lease a Bike. De 33-jarige Belg komt over van de crossploeg Pauwels Sauzen-Bingoal. Ook de Deen Jesper Morkov zal de Nederlandse succesformatie versterken als ploegleider.

Robby Cobbaert is in sneltempo carrière aan het maken in het wielrennen. De 33-jarige ploegleider gaat vanaf volgend seizoen aan de slag bij Visma-Lease a Bike.

Cobbaert komt over van het crossteam van Pauwels Sauzen-Bingoal, waar hij sinds 2022 sportdirecteur was. Daarvoor was Cobbaert voor het team actief als renner.

Nu volgt dus een avontuur bij een van de beste teams uit de WorldTour.

"Jesper Morkov en Robby Cobbaert zijn twee jonge ploegleiders, maar brengen toch al ervaring mee. Ze zullen een heel goede aanvulling zijn op ons team van coaches", stelt Grischa Niermann, die volgend seizoen deel zal uitmaken van het sportieve management bij de Nederlandse succesformatie.

Cobbaert zelf is in de wolken met zijn overgang. "Ik kijk er naar uit om te starten voor Visma-Lease a Bike, een prachtige stap in mijn carrière. De filosofie, werkwijze en de structuur van deze ploeg sluiten heel erg aan bij mijn ambities en waarden als coach."