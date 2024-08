Zo vader, zo zoon: Theuns junior geeft papa Edward laatste richtlijnen voor de start

Heeft Edward Theuns gespiekt bij Wout van Aert? Dinsdag sloeg onze landgenoot genadeloos toe in de Vuelta terwijl zijn kroost op bezoek was. Ook zoonlief Theuns was voor de start van de Renewi Tour van de partij in Riemst. Zorgt die extra motivatie voor het winnende recept voor zijn ploeg Lidl-Trek?