VIDEO - Ploegmaats van leider O'Connor krijgen gele kaart na valpartij Carapaz: "Dit was geen ongeluk"

Vier ploegmaats van rode trui Ben O'Connor zijn op de vingers getikt in de Vuelta na een valpartij van Richard Carapaz. Ze kregen een gele kaart voor het blokkeren van de weg, tot grote onvrede van de leider. "Een gele kaart is toch voor gevaarlijk rijden?", verdedigde hij zijn kompanen op X.

Het was niet het dagje van Richard Carapaz (EF Education-EasyPost). De Ecuadoraan verloor zijn 3e plek in het klassement aan Enric Mas en kwam ook nog eens ten val op bijna 100 kilometer van de streep.

Ploegbaas Jonathan Vaughters wees meteen met een beschuldigende vinger naar Decathlon-AG2R, de ploeg van rode trui Ben O'Connor.

Zij hadden wel heel nadrukkelijk de weg geblokkeerd om een einde te maken aan de strijd om de vroege vlucht van de dag. Toen Carapaz er zich nog voorbij probeerde te wringen, kwam hij ten val.

"Dat was erg gemeen", schreef Vaughters op X. Twintig minuten later deed hij er nog een schepje bovenop. "Ongelukken gebeuren in de koers, dat weten we allemaal. Maar dit was geen ongeluk."