Eddie Dunbar heeft meeste peper in de benen in Padron, Roglic en Mas openen vuur op leider O'Connor

Quinten Hermans klopte gefrustreerd op zijn stuur in de Vuelta, want Eddie Dunbar is voor de neus van onze landgenoot met de ritzege aan de haal gegaan in Padron. De Ier van Jayco-Alula koos het ideale moment voor een late aanval, met succes. Leider Ben O'Connor kwam in de problemen op de slotklim van nog geen 3 kilometer en verloor 37 seconden op Primoz Roglic en co.