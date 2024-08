G-badmintonster Man-Kei To droomt luidop van podiumkansen in Parijs: "Nu niet te veel meer nadenken"

do 29 augustus 2024 14:26

Man Kei To is klaar voor de Paralympische Spelen in Parijs.

Als kind maakte ze furore op het tenniscourt, nu schaart Man-Kei To zich bij de beste G-badmintonsters van de wereld in haar categorie. In Parijs droomt ze luidop van een medaille, al zal ze moeten rekenen op een gunstige loting die haar pas tegen de kleppers zet in de eindrondes. "Mijn voorbereiding verliep alvast goed", vertelt Man-Kei To met vertrouwen.

"Impressionant, het voelt hier als een vakantiebestemming." Dat zowel het paralympische dorp als de wedstrijdhallen aangepast zijn aan de noden van sporters als Man-Kei To - die in een rolstoel zit - zorgt voor een gevoel van vrijheid. Een gevoel dat de Belgische G-badmintonster ook ervaart door simpelweg in Parijs te zijn. Al in 2023 kwalificeerde ze zich voor de Spelen. "Vanaf dan was het zaak om mijn goede niveau vast te houden en consistent te trainen. Dat is de afgelopen maanden goed gelukt", vertelt ze. Dus droomt ze van een paralympische plak bij haar debuut. "Als ik mijn niveau haal én de loting is gunstig na de poulefase, denk ik dat het mogelijk is om op het podium te staan."

Het G-badminton is een warm wereldje dat me goed opgevangen heeft. Man-Kei To

Een mooie triomf zou het alvast zijn voor Man-Kei To. Als kind spendeerde ze uren op het tenniscourt, tot een auto-ongeluk daar verandering in bracht. Ze zat op de achterbank terwijl een wagen inreed op het voertuig, waardoor haar wervelkolom geraakt werd en ze verlamd raakte vanaf de heupen. "Initieel wilde ik rolstoeltennis gaan spelen", vertelt ze over haar weg terug naar de sport. "Maar ik begon op internet te zoeken en ik botste op G-badminton. Zo ben ik eraan begonnen - eerst als opstapje naar het tennis - en ben ik er nooit mee gestopt." "Het is een explosieve sport, wat me enorm ligt als atlete. Ook de indeling qua beperkingen is beter voor mij in het badminton. Daarenboven is het een warm wereldje dat me goed opgevangen heeft." Extra motivatie om de sport en zichzelf te belonen met eremetaal?