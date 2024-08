Bert en Bavo gingen wheelen met Peter Genyn en Johannes Balbaert: "Het is een enorme uitlaatklep"

Wie beter dan Peter Genyn om de kneepjes van het wheelen te leren?

Onze landgenoot staat straks voor zijn 5e Spelen en sleepte al 4 medailles in de wacht, waarvan 3 gouden stuks. In Parijs wil hij opnieuw scoren. "Ik ga voor een medaille", is hij eerlijk bij Bert en Bavo.

"Maar welke kleur? Dat zal uiteraard afhangen van de vorm van de dag. Dat moeten we nog zien."

Plezier zal hij er hoe dan ook aan beleven. "Want dit is een echte uitlaatklep", steekt hij zijn liefde voor de sport niet weg.

En hij is niet de enige die in het wheelen een uitlaatklep vond. Voor de spoedcursus rolstoelracen bracht Genyn namelijk nog een ander Belgisch talent mee. Johannes Balbaert is er niet bij in Parijs, hij mikt wel op LA in 2028.

"Maar we zitten niet in dezelfde categorie", legt Genyn al snel uit. "Ik behoor tot de T51. Dat is voor mensen die geen buik- of beenspieren meer hebben. Mijn handen zijn ook verlamd en mijn triceps werkt voor een derde."

Johannes maakt op zijn beurt deel uit van de T53: geen buik- of beenspieren, wel perfecte armen en schouders. "Iemand van 60 kilogram laat je ook niet tegen iemand van 120 kilogram vechten, hé."