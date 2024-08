Bert en Bavo gaan Paralympisch met Tim Celen: "Tricycling is mijn middel om positief te blijven"

Tim Celen is niet aan zijn olympisch proefstuk toe. De Limburgse tricyclist

ging al naar de Spelen van Rio (2016) en Tokio (2021). In Tokio pakte hij brons in de tijdrit en zilver in de wegrit.

Hij komt er in de MT-2 klasse, wat staat voor Men Tricycling. "De personen in de MT-1 klasse hebben een iets zwaardere beperking", weet de drievoudige wereldkampioen ons te vertellen.

Celen is verlamd aan zijn rechterkant. "Door een hersenbloeding voor of net na mijn geboorte. In elk geval hebben ze het maar enkele maanden na mijn geboorte ontdekt, toen mijn ouders zagen dat ik alles met links deed."

En dat heeft uiteraard ook invloed op de samenstelling van zijn driewieler. "Zo zijn de remmen van de 3 wielen allemaal verbonden met de linkerremhendel. Met rechts kan ik geen kracht zetten."