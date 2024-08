Ewoud Vromant gaat in Parijs voor minstens 1 gouden plak: "Al zal dat nooit goedmaken wat in Tokio gebeurde"

In Tokio gooide een discutabele diskwalificatie roet in het eten van Ewoud Vromant, in Parijs zint de G-wielrenner op zoete revanche. Zowel op de piste als in de tijdrit is Vromant meer dan een medaillekandidaat. De 40-jarige renner kende een uitstekende voorbereiding en zakt dan ook met vertrouwen af naar de Spelen. "Ik hoop op minstens één gouden plak."

"Na Tokio heb ik gelijkaardige wedstrijden gedaan met dezelfde commissarissen. Dat is uitgeklaard, dus ik verwacht hier geen problemen. Al zal ik nooit kunnen goedmaken dat ik in Tokio naast het goud pakte. Zelfs al neem ik nu een gouden plak mee naar huis."

Want de baanwielrenner en tijdritspecialist heeft nog een eitje te pellen met de Spelen. In Tokio werd hij gediskwalificeerd in de individuele achtervolging omdat hij verkeerd op zijn zadel zat. Een flinke klap.

Aan motivatie om orde op zaken te stellen geen gebrek. Wat zijn de ambities van de Belg, die deelneemt aan de individuele achtervolging op de piste, de tijdrit op de weg én de wegrit?

"In een van die eerste twee onderdelen een gouden medaille pakken", zegt de 40-jarige tempobeul stellig. "Ik heb het meest van al gefocust op de weg. Dat is het nummer dat ik die aalvlugge topfavoriet Alexandre Léauté al geklopt heb in het verleden. Daar geloven we echt dat ik goud kan pakken."

"Het parcours ligt me niet 100%, want het is technisch en er liggen twee klimmetjes in. Het kon beter, maar het schrikt me niet af."

Op de piste zal Vromant waarschijnlijk zijn meerdere moeten erkennen in de Franse renner. "Hij heeft enkele seconden voorsprong, dat gat rijd ik niet zomaar dicht. Al kijk ik ernaar uit. Mijn trainingen in de krachtzaal en op de piste verliepen uitstekend. Ik verbeterde er zelfs wat persoonlijke records."

Een veelbelovende voorbereiding. Dat Tokio maar snel doorgespoeld raakt met blinkend eremetaal dicht bij huis.