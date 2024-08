Zizou Bergs leeft met ambitie toe naar US Open: "Op de grote afspraken wil ik me blijven tonen"

di 27 augustus 2024 16:00

Zizou Bergs (ATP 85) komt net als David Goffin dinsdag in actie op de US Open. Onze landgenoot treft de Rus Pavel Kotov (ATP 63), een leeftijdsgenoot, in de eerste ronde. En daar is hij niet ontevreden mee. "Het is een speler die me ligt. Dit is een gunstige loting, zonder meer."

2024 is het jaar van de doorbraak voor Zizou Bergs. Onze 25-jarige landgenoot haalde de derde ronde op Roland Garros en kwam voor het eerst in zijn carrière de top 100 van de wereldranking binnen. In zijn eerste ronde op de US Open treft Bergs de Rus Pavel Kotov, de nummer 63 van de wereld. "Het is een speler die mij ligt", blikte onze landgenoot vooruit. "Het is een gunstige loting, zonder meer."

Je kan hier meteen tegen een topper uitkomen, dat zou gewoon horror zijn. Dit geeft goesting. Zizou Bergs

"Je kan hier meteen tegen een topper uitkomen, dat zou gewoon horror zijn. Dit geeft goesting en ik ken hem. Ik heb er vorige week nog tegen getraind in Winston-Salem. In principe is hij een speler die mij toelaat om het beste uit mezelf te halen", aldus Bergs.

Moeilijke stap

Onze landgenoot voelt het einde van het seizoen stilaan wel naderen. "Het is al een lang seizoen geweest. Ook het mindere enthousiasme voor gewone ATP-toernooien went." "Maar ik weet ook dat ik op de grotere toernooien de zin, het enthousiasme en de wil heb om het beste van mezelf te geven. Dat is iets dat ik nodig heb om topprestaties te leveren. Roland Garros, Wimbledon, de Spelen, de US Open en de Davis Cup. Daar wil ik presteren", gaf Bergs mee.

"Ik ga die grotere afspraken blijven aangaan. Een moeilijke stap, maar een stap die nodig is om naar het volgende niveau te evolueren."

Op zijn hoede door Sinner