Pensioen? Niets van! Sanne Cant soleert naar overwinning in de Schaal Sels Ladies

10 dagen geleden werd ze nog gevierd na haar "laatste wegkoers", maar Sanne Cant weet van geen ophouden. De renster van Fenix-Deceuninck soleerde naar de overwinning in de Schaal Sels Ladies, een criterium in Merksem.

Met de Grote Prijs Yvonne Reynders zat de wegcarrière er voor Sanne Cant (Fenix-Deceuninck) helemaal op. De "teugels mochten los", stelde ze na haar laatste koers op de weg.

Maar de teugels zijn ondertussen alweer strak aangetrokken. Donderdag werd de Belgische vicekampioene, bij gebrek aan rensters, alweer opgetrommeld voor de GP Lucien Van Impe.

En ook in de Schaal Sels Ladies sprong Cant weer op het zadel. In het criterium over 66 kilometer werd er slag om slinger gedemarreerd, maar de rensters van Fenix-Deceuninck met Sanne Cant, Evy Kuijpers, Marthe Truyen en Marion Norbert Riberolle controleerden de wedstrijd.

Met nog 9 ronden te rijden slaagden Cant, Norbert Riberolle en Truyen er samen met Kelly Druyts en Emily De Cuyper in een kloofje te slaan op de rest. Toch bleek ook dit niet de juiste vlucht, want met nog vier ronden te rijden smolt alles opnieuw samen.

Fenix-Deceuninck nam daarop het heft in handen. Met nog twee ronden af te werken trokken Cant, Truyen en Norbert Riberolle furieus in de aanval. Achter hen werd er te lang getwijfeld en zo mocht het koptrio onder elkaar uitmaken wie de zege ging pakken.

De vijftienvoudige Belgisch kampioene veldrijden liet het echter niet tot een sprint met drie komen en kwam afgescheiden over de eindmeet. Cant volgde op die manier wereldkampioene Lotte Kopecky op als eindlaureate van de Schaal Sels.

Nu wel de laatste kers op haar wegcarrière? Over twee maanden vat Cant nog een nieuw veldritseizoen aan.