Sanne Cant krijgt eresaluut in GP Yvonne Reynders, haar allerlaatste wegkoers: "En nu even de teugels lossen"

Met de Grote Prijs Yvonne Reynders zit de wegcarrière er voor Sanne Cant (Fenix-Deceuninck) helemaal op.

De 33-jarige renster kleurde de 17-koppige leidersgroep van waaruit Scarlett Souren en Evy Kuijpers wegtrokken en mochten sprinten voor de zege. In haar afscheidskoers werd Cant veertiende, maar dat belette haar niet om volop te genieten van alle egards die haar te beurt vielen. Reeds lang voor de wedstrijd al.

"Ik heb enkele keren getracht om een uitval op te zetten, maar ze lieten me niet gaan. Spijtig dat ik mijn laatste wegkoers niet kon winnen. Wij hebben als ploeg wel een goede koers gereden. En met Evy Kuijpers streden we voor de zege", gaf Sanne Cant mee.

De laatste wegkoers zit er zo op voor de meervoudig wereldkampioene veldrijden.

"Maar ik brei nog een vervolg aan mijn loopbaan met het komende veldritseizoen. Straks zal het wel tot mij doordringen dat ik een hoofdstuk, de weg, afgesloten heb."

"Deze Grote Prijs Yvonne Reynders was niet het allerlaatste maar het is wel een luikje dat dichtgaat. Na de Giro heb ik twee weken rust genomen en ik trainde dus niet echt veel in aanloop naar deze wedstrijd. Ik ben dus blij dat ik deel uitmaakte van de lange vlucht."

"Er komt voor mij nog een intens veldritseizoen aan. Vanavond gaan we even de teugels lossen. Blijkbaar heeft men een dj voorzien, dus het feestje zal nog wel een tijdje doorgaan. Het is trouwens nog een poos, twee maanden zelfs, voor ik mijn eerste cross ga rijden, dus mag er iets gedronken worden vanavond", lachte Sanne Cant.