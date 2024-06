Sanne Cant mag niet naar Olympische Spelen: "Onverwachte ontgoocheling"

Sanne Cant was zondag in Zottegem de best of the rest achter een ongenaakbare Lotte Kopecky. De wereldkampioene is ook het speerpunt van de olympische selectie.



Cant reageerde emotioneel zondag na de koers: "Ik kan mijn carrière niet mooier afsluiten. Ik hoop wel nog dat ik naar de Spelen mag en dan heb ik alles meegemaakt wat ik kon meemaken."



Maar die olympische deelname zal een leemte blijven op haar palmares. Dat maakte ze gisteravond duidelijk in een post op Instagram.



"Ik beleefde een rollercoaster aan emoties de voorbije dagen. Ik ben heel blij met mijn prestatie van zondag, maar ik kreeg gisteren het telefoontje dat ik niet verwachtte."



"Het enige wat ik momenteel kan doen is proberen deze ontgoocheling een plaats te geven..."



Gisteren maakte Sven Vanthourenhout, de bondscoach van de mannen, zijn olympische selectie bekend. De vrouwenselectie wordt gemaakt door bondscoach Ludwig Willems. Het is nog niet bekend wie wel gaat, dat wordt een van de komende dagen bekendgemaakt.