Adam Yates schudde vandaag een moeilijke week van zich af: "Het klassement kan me geen moer meer schelen"

Een moeilijke week eindigt dan toch op een bijzonder positieve noot. Adam Yates zakte al vroeg in deze Vuelta door het ijs en mocht zo zijn klassementsambities opbergen. Maar vandaag spoelde hij die miserie door met een knappe ritzege. "We hadden niets te verliezen", klonk het achteraf.

"Vanop de laatste klim had ik krampen. Ik wist dus niet of ik er zou geraken. Maar ik zag dat Gaudu ook afzag in de warmte en profiteerde van het moment. Vanaf dan was het afzien tot aan de streep."

Al was hij er duidelijk wel erg diep voor moeten gaan. "Ik heb nog nooit zo afgezien als vandaag", vertelde hij kort na de finish. "Het is zó warm."

Ruimte genoeg om vandaag mee te glippen in de vroege vlucht en alles op een ritzege te zetten, dus. En dat deed de klimmer van UAE Team Emirates met veel bravoure.

Adam Yates beleefde niet de openingsweek waar hij van gedroomd had. De Brit ging als een van de grote favorieten van start in de Vuelta, maar stond gisteren al op 9'27".

Yates stak in het interview ook niet weg dat de ritzege hem wel erg veel deugd deed. "Ik heb heel wat pech gekend in grote rondes de voorbije jaren", was hij emotioneel.

"Ik wist dus echt niet of het zou lukken vandaag. Maar ik ben zo ongelooflijk blij dat ik vandaag toch nog eens kon winnen."

"Het klassement kan me geen moer meer schelen", was nog een beschaafde vertaling van de vloek van de Brit. "Vandaag zetten we met het team alles op alles voor de rit."

"Marc (Soler) en Jay (Vine) deden het perfect in de vlucht. Ze hielden het tempo hoog tot alleen Gaudu nog overbleef. Uiteindelijk ging ik gewoon volle gas, want we hadden niets meer te verliezen."

En dat bleek na zijn knappe solo een meesterlijke zet.