Red Dragons vatten EK-kwalificatiecampagne aan met duidelijke zege in Azerbeidzjan

De Belgische volleybalmannen zijn met een overwinning begonnen aan hun kwalificaties voor het EK van 2026. In Bakoe was Azerbeidzjan de eerste tegenstander. De Red Dragons trokken met 0-3 aan het langste eind.

17-25, 12-25 en 19-25: na nog geen anderhalf uur hebben de Red Dragons (CEV-11) de volle buit meegenomen uit Azerbeidzjan (CEV-26).

Eind mei hadden de Belgen al met dezelfde cijfers gewonnen van Azerbeizdjan voor de European Golden League.

Bij België nam Sam Deroo 19 punten voor zijn rekening.

De 7 groepswinnaars en de 5 beste nummers 2 mogen naar het EK met de 8 landen die zich al geplaatst hebben en de 4 gastlanden.

Woensdag spelen de Belgen in Kortrijk hun tweede EK-interland. Oostenrijk (CEV-29) komt dan in Kortrijk (17.30 uur) op bezoek. Die match kun je live bekijken op onze website en in onze app.