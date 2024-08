Houdt O'Connor rode trui vast? Te vroeg om te zeggen: "Maar het zal veel stress veroorzaken in het peloton"

Hij werd al eens 4e in de Tour en de Giro, maar nu mikt Ben O'Connor op meer in de Vuelta. In Yunquera vervolledigde hij niet alleen zijn trilogie van ritzeges in de grote rondes, hij sprokkelde ook een ruime voorsprong bijeen in het klassement.

Voor commentatoren Renaat Schotte en José De Cauwer is het nog koffiedik kijken of de Australiër in Madrid nog op de troon zal zitten. Krijgt hij nog een tik of kan hij herstellen van zijn inspanning?

In de coulissen leek O'Connor vooral het eerste te vrezen. "Hier zal ik nog een prijs voor betalen", zei hij tegen zijn begeleider.

De Cauwer: "Dat kun je wel verwachten. Ik heb al vaak gezien dat een ploeg zich 3 dagen lang opoffert en de kopman dan 15 minuten verliest. De kans dat het bij O'Connor gebeurt, is groter dan niet, ook al is het een heel goede renner."

Schotte: "Als hij niet valt of ziek wordt, kan het wel een podiumplaats opleveren. Gezien de vele aankomsten bergop en het hoge aantal hoogtemeters, zullen we het relatief snel weten."