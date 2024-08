Plots heeft Ben O'Connor 5 minuten (!) voorsprong in Vuelta: krijgt de tegenstand dit gat nog dicht?

Gaat de tegenstand hier nog spijt van krijgen? Plots staat Ben O'Connor vijf minuten los in het klassement van de Vuelta. Na een solo-overwinning in de zesde rit is de Australische renner op kousenvoeten naar een luxepositie geslopen. "Hij kan echt ver geraken", is de concurrentie op zijn hoede.

Sterker nog: hij heeft nu maar liefst 4 minuten en 51 seconden voorsprong op runner-up Primoz Roglic . Toch een serieuze bonus voor een man die al vierde werd in de Tour en de Giro en sinds vandaag ook al ritten heeft gewonnen in elke grote ronde.

"Ik denk dat iedereen verrast was dat hij op het einde nog altijd zo'n grote voorsprong had. Maar het parcours was zo bochtig, dat ik begrijp dat hij voorop bleef. Het was geen gemakkelijke rit om te controleren, en enkele ploegen hebben hem zeker onderschat."

"Ik weet wat het is om in de winnende vlucht te zitten in de zesde rit van de Vuelta. Ik denk dat ook Ben ver kan geraken. Hij werd dit jaar vierde in de Ronde van Italië. Ik ben zeker dat hij lange tijd kan gaan standhouden."

"Zo'n grote voorsprong wilden we hem natuurlijk niet geven. Hij is een supersterke renner", reageerde Kuss na de stunt van O'Connor.

Ook O'Connor zelf lijkt te beseffen dat dit toch een buitenkansje is.



"Ik voelde dat vandaag een dag was om mijn kans te wagen", vertelde hij eerst nog over zijn avontuur. "Vanaf de start had ik het gevoel dat ik kon winnen. Het was minder warm dus heb ik ervan genoten."

Dat kan hij vanaf morgen doen in de rode leiderstrui. "Misschien is het once in a lifetime, dus ik zal van elk moment genieten. Of dat lang zal duren, zal afhangen van hoe ik het de komende dagen doe."

"Het is een droom om een grote ronde te leiden. Bovendien is het een mooie buffer en ik ben geen renner van niets. Als ik op mijn best ben, is dit best een lekkere opportuniteit."

"Ze denken misschien dat ik vroeg zal lossen, maar ik ben al vierde geëindigd in de Giro en de Tour. Het is dus niet dat ik niet gevaarlijk ben", lijkt O'Connor zelf verbaasd.



Werk aan de winkel voor de rest.