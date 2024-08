Ben O'Connor heeft trilogie én leiderstrui beet: vanuit vroege vlucht vliegt hij solo naar verhoopte Vueltatriomf

do 22 augustus 2024 17:28

De vroege vlucht is dood? Ben O'Connor heeft vandaag in de Vuelta het tegendeel bewezen. De Australische renner van Decathlon–AG2R zat de volledige dag in de vroege vlucht en zwaaide zijn compagnons de route op een kleine dertig kilometer van het einde uit. Hij soleerde zo naar zijn trilogie in de grote rondes én pakt de leiderstrui. De andere klassementsmannen bleven oorverdovend stil.



De 6e rit van de Vuelta in een notendop winnaar van de dag Een tegenvaller bij de eerste aankomst bergop van eergisteren helemaal rechtgezet. Ben O'Connor moest een goeie minuut prijsgeven, maar boog die vakkundig om naar een bonus van bijna 5 minuten. Als sterkste vroege vluchter pakte hij de ritzege, de rode trui en een flinke hap tijd terug op de andere favorieten. Veel zorgen leken Roglic en co. zich daar alleen niet om te maken. verliezer van de dag Het sterrenensemble van UAE vertoont steeds meer barstjes in deze Vuelta. Door medekopman Adam Yates kan stilaan helemaal een streep, met weer 2 minuten tijdsverlies op de andere favorieten na een val. Joao Almeida zal de meubelen moeten redden. opvallend Als 111e renner slaagt Ben O'Connor erin om de trilogie van ritzeges in Tour, Giro en Vuelta te voltooien. Zowel in Frankrijk als in Italië strandde hij al op plek 4 in de eindafrekening. Kan de Australiër zijn riante voorsprong verdedigen de komende dagen? morgen Gelukkig voor de snelle mannen zegt de naam van de Alto del 14% in de finale niet alles. Dat enige bergje dat morgen op het menu staat, heeft wel steile stukken, maar slechts een gemiddelde van 5,6%. Met die top op 25 kilometer van de finish zou een sprint met een al dan niet uitgedunde groep in Cordoba zomaar kunnen.

Vliegende start vanuit de supermarkt

Drummen aan de kassa's van de lokale supermarkt in Jerez de la Frontera voor dé publiciteitsstunt van deze Vuelta. Tussen de winkelrekken begon het peloton aan een overgangsrit in het middengebergte.



Die ontketende een koopwoede voor een plekje in de kansrijke ontsnapping. Het winnende lotje werd alleen niet meteen gevonden.



Tot na een uur razendsnel koersen dan toch een groep van 33 zich vormde, met tal van gevaarlijke klanten. Daar was nog niet iedereen het mee eens, waardoor het nog eens ontplofte op de eerste klim van de dag.



Uit dat spervuur van aanvallen kwam finaal een kopgroep van 13. Zij kregen wel een vrijgeleide om te gaan shoppen voor de ritzege. En misschien wel voor nog meer? Een vijftal kandidaat-overnemers meldde zich aan de kassa van Primoz Roglic voor de rode trui.

Mauri Vansevenant zat mee in het grote offensief.

O'Connor shopt voor de rit en rood na vruchtbare raid

Ben O'Connor zette zijn kandidatuur voor rood kracht bij door van een slabakkende samenwerking bij zijn medevluchters te profiteren. Samen met Gijs Leemreize trok hij in het offensief.



En in geen tijd leken ze al helemaal buiten schot. Mauri Vansevenant en zijn gezellen zaten in de verdrukking en daar kwamen ze niet meer uit.



Even kwam een drietal nog opzetten, maar de aansluiting bij O'Connor en Leemreize volgde niet. De Australiër was onverbiddelijk en knalde met overmacht weg van zijn opgesoupeerde Nederlandse makker. Op 27,5 kilometer begon O'Connor aan zijn raid richting de ritzege en de rode leiderstrui. Dan al was zijn voorsprong geruststellend en die groeide alleen nog maar.



Een achterstand van bijna 2 minuten in het klassement werd een koppositie met 5 minuten en meer bonus. De koopjesjacht van O'Connor kan er eentje met grote gevolgen zijn voor de rest van het verloop van deze Vuelta, remember Sepp Kuss.



Toch leken Roglic en co. zich niet al te veel zorgen te maken. Bij de favorieten kwam Adam Yates in een chaotische afdaling ten val. De UAE-(schaduw)kopman verloor nog eens 2 minuten en lijkt de eindzege nu helemaal te mogen vergeten.

Voor zijn hele dag in de aanval werd Ben O'Connor rijkelijk beloond. "Ik was teleurgesteld dat we niet voorop bleven met die groep van 30. Dat was een mooie mogelijkheid. Toen de koers weer openbrak, ben ik er vol voor gegaan." "Ik voelde dat vandaag een dag was om mijn kans te wagen. Vanaf de start had ik het gevoel dat ik kon winnen. Het was minder warm dus heb ik ervan genoten." Dat kan hij vanaf morgen doen in de rode leiderstrui. "Misschien is het once in a lifetime, dus ik zal van elk moment genieten. Of dat lang zal duren, zal afhangen van hoe ik het de komende dagen doe." "Het is een droom om een grote ronde te leiden. Bovendien is het een mooie buffer en ik ben geen renner van niets. Als ik op mijn best ben, is dit best een lekkere opportuniteit." "Ze denken misschien dat ik vroeg zal lossen, maar ik ben al vierde geëindigd in de Giro en de Tour. Het is dus niet dat ik niet gevaarlijk ben", lijkt O'Connor zelf verbaasd.

Uitslag Rit 6 rit

algemeen naam resultaat ploeg 1 Ben O'Connor 4:28:12 Decathlon - AG2R - La Mondiale Team DAT 2 Marco Frigo +4:33 Israel - Premier Tech IPT 3 Florian Lipowitz +5:12 Red Bull - BORA - hansgrohe RBH 4 Clément Berthet +5:12 Decathlon - AG2R - La Mondiale Team DAT 5 Cristián Rodríguez +5:12 Arkéa - B&B Hotels ARK 6 Gijs Leemreize +5:12 Team dsm-firmenich - PostNL DFP 7 Mauri Vansevenant +5:35 Soudal - Quick-Step SOQ 8 Urko Berrade +6:02 Equipo Kern Pharma EKP 9 Isaac Del Toro +6:31 UAE Team Emirates UAD 10 David Gaudu +6:31 Groupama - FDJ GFC meer tonen naam resultaat ploeg 1 Ben O'Connor 23:28:28 Decathlon - AG2R - La Mondiale Team DAT 2 Primož Roglic +4:51 Red Bull - BORA - hansgrohe RBH 3 João Almeida +4:59 UAE Team Emirates UAD 4 Florian Lipowitz +5:18 Red Bull - BORA - hansgrohe RBH 5 Enric Mas +5:23 Movistar Team MOV 6 Cristián Rodríguez +5:26 Arkéa - B&B Hotels ARK 7 Antonio Tiberi +5:29 Bahrain Victorious TBV 8 Lennert Van Eetvelt +5:32 Lotto - Dstny LTD 9 Felix Gall +5:38 Decathlon - AG2R - La Mondiale Team DAT 10 Mattias Skjelmose +5:49 Lidl - Trek LTK meer tonen