"De opgerolde mouwkes van Lennie": Remco Evenepoel ziet in Campenaerts' vlog nog "een beginnersfoutje"

Lennert Van Eetvelt greep dinsdag net naast de ritzege in de Ronde van Spanje. Hij liet zich met een te vroeg zegegebaar ringeloren door Primoz Roglic, al zag Remco Evenepoel nog een verklaring voor zijn pijnlijke sprintnederlaag. Evenepoel maakte een gastoptreden in de vlog van Victor Campenaerts.

Net als in de Tour houdt Victor Campenaerts ook in de Vuelta een vlog bij. Na de merkwaardige ontknoping dinsdag - Lennert Van Eetvelt greep net naast de ritzege - riep Campenaerts de hulp in van Remco Evenepoel.

Die had een opmerking over Van Eetvelt gedeeld. Niet zozeer over zijn ongelukkige sprint, wel over zijn vestimentaire keuze. De opgerolde mouwtjes van zijn shirt, meer bepaald.

"Wij denken hetzelfde, maar hij luistert niet naar ons. Misschien doet hij dat wel naar jou", opende Campenaerts.

Een ontspannen Evenepoel merkte op hoe hij in de Ronde van Zwitserland enkele jaren geleden dezelfde keuze had gemaakt. "En ik heb er toen miserie voor gehad."

Waarna Evenepoel met een brede glimlach deelt dat Van Eetvelt de sprint tegen Roglic "zeker had gewonnen met zijn mouwen naar beneden".

"Het zijn beginnersfoutjes. Nu, zolang je maar met je mouwen naar beneden op het podium in Madrid staat, is het goed", knipoogde de eindwinnaar van de Vuelta van 2022.

Campenaerts bedankte Evenepoel voor zijn advies en gaf hem nog een goeie tip. "Niet te vettig eten vanavond, hé."