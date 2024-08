Nu al de wedstrijden van de waarheid met torenhoge inzet voor 3 clubs én het hele Belgische voetbal

Met hoeveel Belgische ploegen trekken we straks de Europese groepsfase in? Meer dan ooit is het voor sommige clubs nu echt alles of niks. Al duimt eigenlijk iederéén best mee voor een 'full house' van 5 vertegenwoordigers. Een overzicht van wat er straks op het spel staat.

Financieel is de Europa League minder interessant dan zijn grote broer, maar toch zijn er nog aardige sommen te verdienen: elke ploeg in de groepsfase ontvangt een startpremie van 3,63 miljoen euro .

De (financiële) druk is bijgevolg groot voor het duo. Deelname aan de groepsfase van de Conference League zou namelijk nog een mooie startpremie van 3,17 miljoen euro - amper minder dan in de Europa League - betekenen.

Maar wordt er verloren? Dan is er - in tegenstelling tot bij Anderlecht - geen reserveparachute en eindigt het Europees avontuur volgende week.

Voor het volledige Belgische voetbal is het belangrijk dat we straks zoveel mogelijk vertegenwoordigers in de groepsfase hebben. Liefst een full house van vijf, dus, met Club Brugge al zeker in de Champions League en Union in de Europa League.

Want ook dit seizoen zal de Belgische coëfficiënt in Europa met argusogen in de gaten worden gehouden. Door een prima seizoen - met de halve finale van Club in de Conference League als grote uitschieter - verstevigde ons land zijn 8e plek op de ranglijst die de verdeling van Europese tickets bepaalt.