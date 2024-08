Niet welkom op de Spelen, wel in de Europa League: waarom Anderlecht straks 'gewoon' tegen een Wit-Russische club speelt

Het ene sporttoernooi is het andere niet. Vraag dat maar aan de Wit-Russen. Een kleine maand geleden waren atleten onder de groen-rood-witte vlag niet welkom op de Olympische Spelen, in de Europa League maken de Wit-Russen donderdag wel gewoon hun opwachting tegen Anderlecht. Alleen: voor de partij tegen Dinamo Minsk reist paars-wit straks af naar ... Hongarije.

Gezocht, maar niet gevonden: de Wit-Russische vlag op de Olympische Spelen.

Voor het eerst was het Oost-Europese land deze zomer niet welkom op het grootste sportevenement ter wereld. De reden daarvoor hoeven we niet te ver te zoeken: de betrokkenheid bij de oorlog in Oekraïne.

Het IOC besliste dat Russen en Wit-Russen enkel onder een neutrale vlag mochten deelnemen in Parijs.

Opmerkelijk: enkele weken later staat het land wel gewoon weer in de spotlights van de sportwereld. Dinamo Minsk is namelijk de tegenstander van Anderlecht in de laatste voorronde van de Europa League.

Hoe dat mogelijk is? Daarvoor moeten we terug naar 2022 en de Russische invasie in Oekraïne.

Op het moment dat de Russen door de FIFA en de UEFA wel voor alle voetbalcompetities worden uitgesloten, is die laatste instantie net iets milder voor Wit-Rusland.

De UEFA weert ploegen uit dat land niet uit zijn competities, maar beslist wel dat ze hun Europese wedstrijden op neutraal terrein moeten afwerken en dat fans niet toegelaten zijn.

Paars-wit kocht dus geen vliegticketjes naar Wit-Rusland, wel naar Hongarije. Daar werkt Dinamo Minsk zijn "thuiswedstrijden" af.