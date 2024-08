Kaden Groves verlengt bij Alpecin-Deceuninck: "Ik presteer het best in dit shirt"

Van een verrassing gesproken.



Gisteren vertelde Kaden Groves dat zijn contract voor de komende jaren getekend was, maar dat het nog wachten was op de bekendmaking. Het leek erop dat de Australische spurtbom naar Astana zou vertrekken, maar hij heeft toch verlengd bij Alpecin-Deceuninck.



De 25-jarige Groves verdedigt sinds 2023 de kleuren van Alpecin-Deceuninck en zal er nog 2 jaar bij doen. Hij won al 8 keer voor de ploeg van de gebroeders Roodhooft. Zijn laatste overwinning was 2 dagen geleden in de Vuelta.



"Ik kan niet wachten om mijn avontuur bij Alpecin-Deceuninck voort te zetten. Ik voel me hier thuis en presteer op mijn hoogste niveau in dit shirt. Mijn doelen komen overeen met die van het team. Ik wil mijn trilogie in de grote rondes voltooien, maar ik heb ook ambities in de voorjaarsklassiekers", aldus Groves.