Kaden Groves is de snelste in de Vuelta, Wout van Aert eindigt 2e en troost zich met de rode trui

Kaden Groves heeft de eerste sprinterskans met beide handen gegrepen. De Australiër van Alpecin-Deceuninck klopte Wout van Aert in een zuiver duel in Ourem. Van Aert neemt dankzij de bonificatieseconden wel de rode leiderstrui over van Brandon McNulty.

Lennert Van Eetvelt eindigt zowaar 5e in een massasprint, die wel verstoord werd door een val in de voorlaatste kilometer. De jonge Belg met klassementsambities toont alvast dat zijn benen in orde zijn.

Uiteraard verdient ook ritwinnaar Kaden Groves een plekje in de spotlight. In de sprint was hij duidelijk de snelste. Niemand had een antwoord op de sprint van de Australiër, die voor de 5e keer in zijn carrière een etappe wint in de Vuelta.

Na 4 dagen in het geel tijdens de Tour de France van 2022 is Wout van Aert opnieuw leider in een grote ronde. Een 3e plaats in de tijdrit en vooral een 2e plek (met 6 boniseconde) in de sprint vandaag leveren het rood op. Eén minpuntje voor Visma-Lease a Bike: de opgave van Dylan van Baarle.

De 2e rit in de Ronde van Spanje in een notendop

De versnelling in het peloton was wel de doodsteek voor Maté en Ruiz. Op ruim 50 kilometer van de streep werden ze ingerekend.

Voor Van Aert is er wel een heel mooie troostprijs. Dankzij de 6 bonificatieseconden passeert hij leider Brandon McNulty . Morgen rijdt een Belg in het rood.

Al snel had Kaden Groves een antwoord in huis. Hij spurtte overtuigend naar zijn 5e ritzege in de Vuelta. Van Aert hield nog net Corbin Strong af voor plek 2.

In de straten van Ourem werd het een massasprint, maar niet zonder een val diep in de finale. Joshua Tarling en Jhonatan Narvaez lagen erbij.

Dan was het uitkijken naar de finale, met een helling van 4e categorie op 20 kilometer van de streep. Het was op een eerdere oplopende strook dat er iets gebeurde.

"Het is mooi om de Vuelta op deze manier aan te vatten”, reageerde ritwinnaar Kaden Groves. “Het is al een lastig seizoen geweest, want ik had nog niet gewonnen. Ik was supergemotiveerd om daar verandering in te brengen.”

Zijn laatste zege dateerde van de Vuelta vorig jaar. “Ik ben geblesseerd geweest in het voorjaar en in de Giro was ik niet snel genoeg om Jonathan Milan en Tim Merlier te kloppen. Maar ik ben blijven werken voor deze koers, want de Ronde van Spanje ligt me erg goed.”

Groves beseft dat dit een belangrijke zege is voor zijn ploeg. “Het parcours van de Vuelta is lastig. We krijgen als sprinters weinig kansen en toch steunen ze mij. Ik voelde dus wel wat druk, maar ik moet mijn team bedanken. Ik kon door pech niet op mijn lead-out rekenen, maar ook op deze manier is het gelukt.”