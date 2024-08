Lefevere lokt Britse kampioen Ethan Hayter naar The Wolfpack: "Veelzijdige renner die weet wat winnen is"

Soudal - Quick Step heeft Ethan Hayter toegevoegd aan zijn kern voor de komende twee seizoenen. De Britse kampioen op de weg komt over van Ineos, waar hij nooit echt kon doorbreken als spilfiguur. Het nog steeds maar 25-jarige multitalent zorgt alvast voor enthousiasme bij CEO Patrick Lefevere: "Heb vertrouwen in succesverhaal."

Zijn palmares - inclusief de verse Britse titel op de weg van afgelopen juni - met zeges in de Ronde van Romandië, de Ronde van Groot-Brittannië en vier wereldtitels in het baanwielrennen bevestigt alvast dat Hayter van alle markten thuis is.

Met Hayter hoopt Soudal - Quick Step een renner in huis te halen die op alle fronten een versterking betekent: zowel tegen de klok, als in het klimwerk en zelfs lastige sprints.

De Belgische formatie neemt de 25-jarige Brit over van Ineos, waar hij anno 2020 prof werd. Ook toen aasde The Wolfpack op de diensten van Hayter, maar was de lokroep van het toenmalige Sky te groot.

Julian Alaphilippe out, Ethan Hayter in tijdens een drukke transferochtend voor Soudal - Quick Step .

Ook de Brit zelf is verheugd dat hij in 2025 en 2026 het shirt van de Belgische ploeg mag aantrekken.

"Het is een van de beste ploegen in het peloton", deelt Ethan Hayter op de website. "Het is een spannende stap en ik ben dankbaar voor de kans. De uitdaging motiveert me nu al om aan het nieuwe seizoen te beginnen."

Ook Patrick Lefevere is opgetogen met de komst van de alleskunner.

"Ethan is een veelzijdige renner die weet wat winnen is. Hij heeft van jongs af aan onze aandacht getrokken. Binnenkort wordt hij 26, maar hij heeft nog groeimarge en wil ook hard werken. Dat geeft ons vertrouwen in het succes van onze samenwerking", aldus de CEO.