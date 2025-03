"Gelukkig was hij bij bewustzijn": Wolfpack-CEO kruipt in pen voor veiligere koers omdat niemand val van jonkie opmerkte

di 25 maart 2025 19:44

Een crash in Milaan-Sanremo die bijna onopgemerkt voorbij ging. Martin Svrcek tuimelde in de afdaling van de Cipressa zaterdag 3 meter naar beneden. De jonge Slowaak was gelukkig bij bewustzijn om zijn ploeg Soudal-Quick Step om hulp te roepen. Toch is het voorval brandstof voor een open brief van CEO Jurgen Foré pro veiligheid: "We kunnen dit niet negeren."

Hoe zou het met Martin Svrcek zijn? Een vraag die niet enorm veel mensen zich zullen stellen vandaag. Nochtans viel de 22-jarige renner van Soudal - Quick Step zaterdag stevig een dalletje in tijdens Milaan-Sanremo. Bijna ging dat onopgemerkt voorbij. Net als de val van de jonge Slowaak zelf. Laat net dat de aanzet tot actie zijn voor CEO Jurgen Foré. "Omdat Martin een jonge, getalenteerde, maar nog niet zo bekende renner is in ons team, krijgt het bericht niet veel aandacht. Maar dat moet het wel krijgen. We lezen dat soort berichten té vaak", begint hij zijn open brief. Een die nog maar eens hamert op meer veiligheid in de koers.

Jurgen Foré.

De 'bijna' te veel?

"Ik wil niet met een beschuldigende vinger naar de organisatie wijzen. Het was een valpartij die tot stand kwam door verschillende factoren. Maar ik kan ook niet stil blijven", gaat Foré voort. Daarna volgt een opsomming van de feiten - voor het team eerder prangende momenten. "Martin crashte in de afdaling van de Cipressa toen hij aansluiting zocht bij het peloton. In een technische bocht ging hij over de vangrail en viel hij zo'n 3 meter naar beneden. Hij was helemaal alleen en er waren geen auto's in de buurt die hem konden gezien hebben."

"Gelukkig was hij bij bewustzijn en riep hij om hulp via de ploegradio. Onze ploegleiders hadden meteen de reflex om de wagen te stoppen en terug te lopen. Na 500 meter vonden ze hem en konden ze hem verzorgen." Het verdict: meerdere breuken. "In het ziekenhuis realiseerde(n) hij/wij hoeveel geluk hij/wij had(den) dat Svrcek zou herstellen van de lange lijst blessures", aldus de CEO.

Oortjes zijn een cruciale bron van informatie voor de renners, waardoor ze in staat zijn om hulp te roepen. Jurgen Foré

"Akkoord, het is een wedstrijdincident. Maar ik kan het niet negeren en voortgaan. We moeten beter doen om dergelijke ongevallen in de toekomst te vermijden."

Dus stelt Foré een zestal punten voor ter verbetering van de veiligheid in de koers. Betere controles van het materiaal, veiligheidscontroles op het parcours en beschermende kleding komen aan bod.

"Laten we technologie omarmen. Zo kunnen we bijvoorbeeld nooit meer een wedstrijd afwerken zonder communicatie met de renners", benadrukt hij. "Oortjes zijn een cruciale bron van informatie voor de renners, waardoor ze in staat zijn om hulp te roepen." En dus moeten alle stakeholder hun gedeelde verantwoordelijkheid opnemen volgens de grote man van The Wolfpack.

Svreck op kop van een groepje in Le Samyn.

Want de gevaren die om elke hoek loeren in de wielersport hebben grote gevolgen voor ploegen. "Na 3 maanden in het seizoen 2025 heeft ons team 3 renners in de ploeg die maandenlang in de lappenmand zullen liggen", benadrukt Foré. "Daarom wil ik de nadruk nog eens leggen op de ernstige gevolgen van elke val. Dit keer waren het "gelukkig" maar gebroken beenderen, maar helaas soms ook gebroken dromen en carrières." Stof genoeg om over na te denken. Al wil de CEO graag op een positieve noot eindigen. "Laten we dat doen door Martin een spoedig herstel te wensen. The Wolfpack zal goed voor hem zorgen."