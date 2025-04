VIDEO - Ploegen verkennen Ronde van Vlaanderen, Mathieu van der Poel vlamt op de Paterberg

Zondag is het eindelijk zover: de Ronde van Vlaanderen staat voor de deur en enkele ploegen hebben vandaag nog eens het parcours bestudeerd. Bekijk hier meerdere kiekjes van de traditionele verkenning.

Soudal-Quick Step trok vroeg in de ochtend al op pad.

"De renners rijden hier al een paar weken rond, maar het is belangrijk om de juiste combinatie van de hellingen op te slaan", zegt Tom Steels, ploegleider van Soudal-Quick Step, over het nut van zo'n verkenning. "We doen dat bij goed weer en rustig."

"Er zijn andere stukken dan in de vorige koersen en zeker voor de buitenlandse renners is het goed om dit nog eens te zien. Nu zit het vers in het geheugen en met terreinkennis spaar je veel krachten."

"Voor mij hoefde dit niet per se", lacht Yves Lampaert. "Een hersteltraining na gisteren zou ik het ook niet noemen, want het is toch doorgedreven fietsen."

"Maar mijn ploegmaats kunnen dit moment wel gebruiken en het is goed om te weten wat er veranderd is."