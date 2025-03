WIN: Ga donderdag naar documentaire "Merckx" tijdens filmfestival Docville in Leuven

Op het Internationaal Documentaire Filmfestival Docville in Leuven is donderdagavond de Belgische documentaire "Merckx" te zien. Sporza mag 5 duotickets weggeven voor de voorstelling. Waag hier je kans.

Regisseurs Boris Tilquin en Christophe Hermans werpen in hun documentaire Merckx een blik op de carrière en het persoonlijke leven van Eddy Merckx, die in de jaren 60 en 70 hoge toppen scheert in het internationale wielrennen.

Door het combineren van archiefmateriaal van verschillende tv-zenders en amateurbeelden van toeschouwers schetsen ze een intiem portret van de wielerkampioen.

De beelden, vaak nooit eerder vertoond, bieden een unieke en verrassende inkijk in het leven van Merckx. Hoe ging hij om met professionele en persoonlijke tegenslagen? En hoe beleefde zijn omgeving zijn sterrenstatus, die gepaard ging met adoratie en succes, maar ook met jaloezie en geruchten?