KV Mechelen zet nu ook sportief directeur Tim Matthys buiten de deur: "Verschil in visie"

KV Mechelen begon nog goed aan het seizoen, maar tuimelde daarna de dieperik in. Na 7 op 30 moest Besnik Hasi begin maart ophoepelen.



Vandaag betaalt ook Tim Matthys het gelag. "Een verschil in visie ligt aan de basis van dit ontslag", luidt het op de website van de club.



"De club wil Tim bedanken voor zijn werk de afgelopen jaren .Hij zette zich als speler en daarna steeds in voor de geelrode kleuren. We wensen hem veel succes in zijn verdere carrière."



Matthys, die van 2014 tot 2019 Achter de Kazerne voetbalde, kwam in november 2022 Tom Caluwé vervangen in de rol van sportief verantwoordelijke bij Mechelen.



In zijn eerste seizoen eindigde KVM 13e, vorig seizoen miste het net de Champions' Play-offs.