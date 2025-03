Ferm statement van de Tietema Rockets: voorjaarsrevelatie Lukas Kubis verlengt zijn contract tot 2027

Geen renner die in het voorjaar al meer gehypet is dan Lukas Kubis.



De Slowaakse kampioen van de Unibet Tietema Rockets verraste dit jaar vriend en vijand met een onverhoopte opeenstapeling van top 10-plaatsen in de Omloop Het Nieuwsblad, Kuurne-Brussel-Kuurne, Le Samyn en Nokere Koerse.



Zondag beloonde hij zichzelf ook nog eens met een overwinning in de Cholet Agglo Tour na een uitgeregende dag.



De bonkige beer katapulteerde zich zo tot opgejaagd wild bij vele profploegen in het peloton, maar de Tietema Rockets zijn er vandaag in geslaagd om hun goudhaantje verder aan zich vast te binden.



De ploeg brak het contract van de Slowaak open en verlengde de overeenkomst tot 2027. Een sterk signaal van Bas Tietema en co..