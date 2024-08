Drie maanden geleden kampioenenmaker, nu uitgefloten in Jan Breydel: de bewogen rode match van Denis Odoi

Niet het warme welkom waar Denis Odoi op gehoopt had. De verdediger bracht Club Brugge op 19 mei op een zucht van de landstitel met een goal in en tegen Anderlecht. 18 augustus lijkt het blauw-zwarte publiek dat al vergeten. Odoi maakte sindsdien de overstap naar Antwerp, zijn terugkeer naar Jan Breydel op speeldag 4 van het nieuwe seizoen werd allerminst een blije hereniging.

De wedstrijd tussen Club Brugge en Antwerp was nog maar net op gang getrapt, of er rolde al een striemend fluitconcert van de tribunes.

Niet voor de belabberde competitiestart die blauw-zwart maakte nadat het net nog de landstitel vierde. Wel omdat Denis Odoi aan de bal kwam in een shirt van The Great Old.

De verdediger speelde 2,5 jaar in Jan Breydel, scoorde in de Champions' Play-offs nog de cruciale winning goal op het veld van Anderlecht op weg naar de titel, maar kreeg 3 maanden later allerminst een warm welkom.

Telkens Odoi het leer raakte, volgde een verbale reactie van het publiek richting "de verrader" die de gevoelige overstap maakte naar Stamnummer 1. En dat leek de ervaren 36-jarige verdediger toch iets te doen.

Want tijdens de wedstrijd pakte hij onnodig geel. In het slot van de partij moest Odoi zowaar vroegtijdig gaan douchen na een fel duel en tweede geel karton.

De blije herinneringen aan Jan Breydel? Die zitten vandaag vast ergens ver in zijn achterhoofd.