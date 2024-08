De hemel klaart op in Brugge: Nilsson trapt Club naar eerste zege na nerveuze topper tegen Antwerp

3 op 18. Dat is het pijnlijke bilan voor Antwerp in de laatste zes onderlinge confrontaties met Club Brugge. Daarbij zitten vier nederlagen in het Jan Breydelstadion. Het is al van 21 maart 2021 geleden dat Antwerp nog eens kon zegevieren op het veld van Club Brugge. Nadien ging het in acht bezoeken aan Club liefst zeven keer onderuit en kon het slechts één keer een puntje rapen.

Een onbezonnen moment, een jeugdzonde. Tien minuten voor het einde loopt Doumbia Vermant omver in de zestien en de bal gaat op de stip voor Club Brugge. De uitstekende redding van Lammens net voordien op een schot van De Cuyper verdwijnt zo helemaal in het niks, wanneer Nilsson de elfmeter feilloos omzet.

De euforie van de 19e landstitel was na een 1 op 9 - de slechtste start in 60 jaar - helemaal weggeëbd bij Club Brugge. Tegen Antwerp, dat met 6 op 9 wél goed begonnen was, stond de druk dan ook op de ketel.



Club begon met veel vaart en energie aan de wedstrijd en kwam op het kwartier dicht bij de 1-0. Nilsson kon van dichtbij koppen op een prima voorzet van de erg gretige Seys, maar Lammens werkte de bal met een knappe reflex nog tegen de lat.



De moeilijkste save in de eerste helft was zo voor de Antwerp-doelman, de meeste reddingen waren wel voor zijn collega aan de overkant. Mignolet pareerde afstandsschoten van Chery en Kerk, was bij de pinken toen Janssen voor hem opdook én ontsnapte toen Kerk van dichtbij in één tijd over besloot.



Antwerp had zo het evenwicht helemaal hersteld na de felle start van Club, al was het vlak voor de rust wel nog even opletten toen de vrijwel onzichtbare Skov Olsen plots toch de spotlights opeiste. Lammens ging goed plat op zijn verre knal.