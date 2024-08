Wouter Vrancken opgelucht na Gentse ontsnappingsact in Europa: "We hebben weer passie getoond"

do 15 augustus 2024 23:53

Pas na 120 lange minuten heeft AA Gent zich kunnen verzekeren van een plekje in de Conference League-play-offs. De Buffalo's ontsnapten in minuut 94 aan een vroege exit en klaarden finaal de klus aan het eind van de verlengingen. Coach Wouter Vrancken reageerde opgelucht: "In augustus is overleven in Europa je belangrijkste opdracht."

Het kostte bloed, zweet en tranen, maar AA Gent leeft nog in Europa. Tegen Silkeborg volgde de verlossing pas in de 119e minuut. "De opluchting is heel groot", reageerde een opgetogen coach Wouter Vrancken bij onze reporter. "In Europa wil je gewoon doorgaan, dat is in augustus eigenlijk de allerbelangrijkste opdracht. We verdienden het vandaag ook."

Met Omri Gandelman maakte een invaller vandaag het verschil voor Gent. "Daarvoor heb je invallers nodig", glimlachte Vrancken. "Het heeft met passie te maken. De passie die we misten in de competitie tegen Charleroi, was er vandaag wel. Door durf te tonen hebben we de wedstrijd in handen kunnen nemen."

"Of het groepsgesprek voor de wedstrijd daar iets mee te maken heeft? Dat moet je aan de spelers vragen. Je moet daad bij woord stellen, op het veld moet het gebeuren. Dat hebben we gedaan, en die lijn moeten we nu doortrekken."

De passie die we misten in de competitie tegen Charleroi, was er vandaag wel. Door durf te tonen hebben we de wedstrijd in handen kunnen nemen. Wouter Vrancken, coach AA Gent