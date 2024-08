AA Gent redt zijn vel in Europa pas na verlengingen, Gandelman is de held tegen Silkeborg

vr 16 augustus 2024 23:39

KAA Gent einde (n.v.) 3 - 2 Silkeborg IF SIL einde 2 - 2 GNT 34' - Doelpunt - Tonni Adamsen (0 - 1) 39' - Doelpunt - Max Dean (1 - 1) 52' - Doelpunt strafschop - Tonni Adamsen (1 - 2) 60' - Verv. Andri Gudjohnsen door Matias Fernandez 60' - Verv. Núrio door Archie Brown 63' - Geel - Jeppe Andersen 67' - Geel - Pedro Ganchas 67' - Geel - Mark Brink Christensen 68' - Verv. Hugo Gambor door Jordan Torunarigha 73' - Verv. Younes Bakiz door Oskar Boesen 73' - Verv. Mark Brink Christensen door Andreas Pyndt Andersen 80' - Verv. Hong Hyun-seok door Daisuke Yokota 80' - Verv. Noah Fadiga door Omri Gandelman 86' - Verv. Oliver Sonne door Jens Martin Gammelby 89' - Verv. robin ostrom door Andreas Poulsen 89' - Verv. Jeppe Andersen door Mads Freundlich 90+4' - Doelpunt - Omri Gandelman (2 - 2) 96' - Verv. Sven Kums door Matisse Samoise 105' - Verv. Pontus Rödin door Alexander Madsen 110' - Geel - Mathias Delorge Knieper 113' - Geel - Mads Freundlich 119' - Doelpunt - Omri Gandelman (3 - 2) 120' - Geel - Omri Gandelman UEFA Conference League - speeldag 2 - 15/08/24 - 20:30 time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime 34' Tonni Adamsen 0 - 1 Tonni Adamsen 34' 39' Max Dean 39' Max Dean 1 - 1 52' Tonni Adamsen 1 - 2 Tonni Adamsen 52' 90+4' Omri Gandelman 90+4' Omri Gandelman 2 - 2 119' Omri Gandelman 119' Omri Gandelman 3 - 2

AA Gent heeft met veel moeite zijn Europees avontuur in leven gehouden. Het stond tegen Silkeborg bij 1-2 op de rand van de uitschakeling, maar kon in de extra tijd via Omri Gandelman nog verlengingen uit de brand slepen. In die verlengingen was het opnieuw Gandelman die in minuut 119 de Gentse klus klaarde. In de play-offs van de Conference League treft het nu Partizan uit Servië.



KAA Gent - Silkeborg in een notendop: Sleutelmoment Silkeborg leek op weg naar de play-offs van de Conference League, maar dat was buiten Omri Gandelman gerekend. In minuut 96 bleef de invaller ijzig kalm wanneer hij de bal ontving in de kleine rechthoek, koeltjes en in extremis schoot hij Gent naar de verlengingen. Man van de wedstrijd Tot minuut 96 hadden we Tobbi Adamsen genoteerd als man van de match. Met - net als in de heenwedstrijd - opnieuw 2 doelpunten tegen Gent, was hij de grondlegger van een Deense stunt in Gent. Maar Omri Gandelman gooide roet in zijn eten. Met twee doelpunten, één op het einde van de reguliere speeltijd én één op het einde van de verlengingen, verlengde Gandelman onverhoopt het Europese avontuur van Gent. Opvallend Tobbi Adamsen toonde zich bijzonder efficiënt tegen de Buffalo's. Zowel in de heenwedstrijd, als in de terugwedstrijd scoorde hij twee keer. Waardoor Roef zich in totaal vier keer moest omdraaien door de Deense spits. In totaal scoorde Adamsen 6 keer in de voorronde van de Conference League, maar daar zal het dus wel bij blijven.

"Oef", een zucht van opluchting bij Vrancken & co. Want meer flirten met een vroegtijdige Europese uitschakeling dan dat KAA Gent vanavond deed tegen Silkeborg is onmogelijk.

Silkeborg IF was klaar om geschiedenis te schrijven en betrad de Gentse arena met lef en zonder angst. Het profiteerde zo optimaal van een aarzelend begin van Gent, dat tactisch in de knoop lag door de verdedigende 3-5-2-formatie in de aanval om te schakelen naar een 4-3-3. Een vondstje van Vrancken, maar blijkbaar nog te moeilijk voor de spelers.

Mede daardoor mochten de bezoekers minutenlang onverstoord de bal in eigen ploeg houden, wat leidde tot een perfecte voorbereiding voor de 0-1-voorsprong. Adamsen tikte een goede voorzet knap achter het steunbeen voorbij Roef.

Met een gelukje kwam Gent terug in de wedstrijd. Zonder het goed en wel te beseffen, scoorde Dean de gelijkmaker. Al vallend kopte hij onbedoeld de rebound op de redding van Silkeborg-doelman Larsen op het schot van Kums in doel. Niet zijn mooiste, maar wel een broodnodige. Want de 1-1 stak de Gentse lont aan, alleen bleek bedoeld scoren toch een pak lastiger.

Gandelman in het slot, deel 1

Met hernieuwde moed kwamen de Gentenaars uit de kleedkamers, maar die zakte al snel terug weg in hun schoenen. Nurio haakte een Deen neer in het strafschopgebied en de Spaanse scheidsrechter wees onverbiddelijk naar de stip. Net als in de heenwedstrijd een koud kunste voor Adamsen, die Roef de verkeerde kant uitstuurde en zijn vierde doelpunt tegen de Buffalo's scoorde.

Een opdoffer waarmee Gent het moeilijk had, vooral omdat het de spitsen niet lukte om doeltreffend te zijn. Doorheen het resterende halfuur wisselde Vrancken de helft van zijn ploeg, maar ondanks veel aanvallend geweld, bleek niets te baten. In het Deense doel stond een doelman die alles uit de kast haalde om de Deense stunt te volbrengen. Eerst sprong Larsen een schot van Delorge na een leuk ingestudeerd nummertje bij een vrije trap van Kums uit zijn doel, daarna voorkwam hij met een katachtige reflex dat Dean met zijn staalharde uithaal gelijk kon maken. Tot Omri Gandelman het veld opdraafde en de klok minuut 96 sloeg. Wanneer de Israëliër de bal toegespeeld kreeg in de rechthoek, deed hij wat hij in de play-offs vorig seizoen ook zo goed kon: rustig blijven en scoren. Koeltjes schoot hij de Buffalo's van wanhoop naar hoop, van ontreddering naar geloof, van de Europese uitschakeling naar een levenslijn van 30 extra minuten.

Gandelman in het slot, deel 2

En ook in de verlengingen was het de thuisploeg die het meeste aanspraak maakte op de winnende treffer. Vooral omdat het Deense bobijntje helemaal afgerold was. De vele vlijmscherpe counters uit het eerste uur, waren in de verlengingen gereduceerd tot zeldzame omschakelingen die stokten. En Gent was nu eenmaal fysiek de betere ploeg.

Dean zag nog een aantal kansen onbenut. Na zijn onbedoelde goal, het verhaal van zijn wedstrijd. Veel grinta en vechtlust, maar weinig efficiëntie. En Gent verdiende ook een strafschop wanneer Fernandez-Pardo werd aangetikt in de grote rechthoek, maar noch de Spaanse ref, noch de VAR had daar oren naar.

En dus moest Omri Gandelman dan maar weer de klus klaren en daarvoor wist hij zijn momenten te kiezen. Opnieuw bleef hij in het slot van de speeltijd koel wanneer de bal even bleef hangen, in twee keer tikte hij die voorbij Larsen en bezorgde hij de Buffalo's een delirium.

Het hing aan een bijzonder dun zijden draadje, maar Gent kroop door het oog van de naald en verzekerde zich met de nodige moeite en extra speelminuten van de play-offs van de Conference League. Volgende week zakt het naar Servië af om het tegen Partizan uit Belgrado op te nemen. Met gelijke wapens, want Partizan werd na verlengingen uit de Europa League gewipt door het Zwitserse FC Lugano.



Gandelman: "Geen held, maar wel zo belangrijk"

Mike Dean (Gent): "Het ging de hele wedstrijd op en neer, maar uiteindelijk zijn we blij om door te stoten naar de volgende ronde. Ik hou ervan om te scoren, daarvoor ben ik hier, daarvoor ben ik een spits. En het maakt niet uit met welk lichaamsdeel. Al was ik niet tevreden dat ik enkele andere kansen niet kon afwerken. Gent is een grote stap, vergeleken met vanwaar ik kom. Maar iedereen helpt met om goed in te passen." Omri Gandelman (Gent): "Ik noem met niet de held. het was een moeilijke wedstrijd, maar zo belangrijk. Het belang van Europa is niet te onderschatten. Hopelijk kunnen we de goede vibe na deze overwinning doortrekken naar de competitie. Toen ik op de bank zat, wachtte ik geduldig op mijn kans en die kwam er op het einde van de reguliere speeltijd en de extra tijd. Het geeft een ongelofelijk gevoel om dan te kunnen scoren."