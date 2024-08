Primoz Roglic wil zijn rug rechten in de Vuelta: "Ben goed genoeg om van start te gaan"

In de Tour de France viel Primoz Roglic in de 12e rit. Hij gaf op met een wervelbreuk, maar ruim een maand later staat hij toch aan de start van de Vuelta.

"Hoe het nu gesteld is met mijn rug? Het is allemaal snel gegaan na de Tour", vertelde een messcherpe Roglic gisteren na de ploegvoorstelling.

"Ik voel mijn rug uiteraard nog altijd, dat is logisch. Tegen het einde van de Vuelta zal het wel perfect zijn", gniffelde de Sloveen.

"Ik ben wel goed genoeg om van start te gaan en we bekijken het elke dag opnieuw. We moeten afwachten hoe het in koers gaat."

Vorig jaar was Roglic een schakel in de clean sweep van Jumbo-Visma, dat in 2023 de 3 grote rondes won.

Dit jaar heeft Slovenië dankzij Tadej Pogacar al 2 op 2 gescoord. "Of het 3 op een rij wordt voor mijn vaderland? Dat zou mooi zijn. We zouden niet klagen."