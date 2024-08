Nu al pech voor Primoz Roglic: Sloveen raakt aan de vooravond van de Vuelta een tand kwijt

Straks een tand minder om op te bijten als hij het lastig krijgt? Daags voor de Vuelta post Primoz Roglic op sociale media een foto waarop hij een snijtand kwijt is. Zelf lijkt de Sloveen er wel mee te kunnen lachen. "Goeie start, hé", grapt hij op Instagram.

Na de wervelbreuk in de Tour, nu problemen met het gebit in de Vuelta.

Pechvogel Primoz Roglic moet al voor de start van de Ronde van Spanje afrekenen met een probleempje: de Sloveen van Red Bull-Bora-Hansgrohe raakte vanavond een snijtand kwijt.

Heel wat fans zien er het voordeel wel van in. "Dit is gewoon een marginal gain", klinkt het met een knipoog in de reacties op de post van Roglic. "Nu weeg je 2 gram minder."

En ook voor de organisatie van de Vuelta hoeft de verloren tand geen slecht nieuws te zijn. "Iets breken voor de start brengt geluk", menen de Spanjaarden.

Zelf had Roglic zijn laatste vrije avond wellicht liever ergens anders gespendeerd dan in de tandartsenpraktijk.