De Vueltamanager van Thomas Huyghe: "Ik hoop dat Kaden Groves de slechtste Vuelta van zijn leven rijdt"

Huyghe ploeterde zich al bij al snel door de rennerswaardes en bokste zijn team in elkaar. "Mijn eerste ploeg was vrij snel klaar. Zoals altijd dacht ik: "Dit is perfect!" Maar dan begin je toch weer te twijfelen."

Van de 22 Belgen hebben er 2 de cut gehaald: Wout van Aert en Lennert Van Eetvelt.

"Ik heb bijvoorbeeld niet voor Thomas De Gendt gekozen. Ik gun hem zijn ritzege, maar ik denk dat ik met Wout en Lennert de belangrijkste Belgen heb gekozen."

Pablo Castrillo (Kern Pharma) is de vreemde eend in de bijt. "Hij stond ook al in mijn eerste ploeg, hoor. Bij de goedkopere renners heb ik naar hun jongste resultaten gekeken."

Castrillo werd 7e in de Ronde van Burgos en 17e in de Clasica San Sebastian. "Ik heb hem niet lukraak gekozen, zie je wel. In de Vuelta rijden er altijd leuke Spaanse ploegen rond. Het is dus ook een beetje op gevoel."

Door het late startuur van de tijdrit in Lissabon zou Huyghe nog wat kunnen sleutelen. Dat is hij niet van plan. "Ik ga op reis en ik heb me voorgenomen om mijn laptop niet open te slaan. Alle Excel-bestanden laat ik dus achterwege."