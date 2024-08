Arsenal schakelt dieven in voor titeldroom en de komst van "Nobodinho": het nieuwe Premier League-seizoen ontleed

vr 16 augustus 2024 16:54

Een tweestrijd tussen titelverdediger Manchester City en Arsenal met een heel peloton uitdagers. Zo schat Premier League-commentator Tim Wielandt het nieuwe seizoen in Engeland in. Hoe liggen de waardeverhoudingen?

Titelstrijd

84 punten en 89 punten. Twee keer waren ze er dicht bij, twee keer grepen ze ernaast. Arsenal wacht nog altijd op een opvolger van "The Invincibles", die in 2004 de laatste landstitel veroverden (zonder één match te verliezen). Is dit dan het jaar van The Gunners? "De kans wordt altijd maar groter", schat Tim Wielandt in. "De ploeg is niet per se beter geworden, maar de drive van coach Mikel Arteta wel." Op een gezellig etentje met de ploeg schakelde de Spanjaard zelfs pickpockets in om enkele spullen van zijn spelers te jatten. De boodschap: je moet altijd voorbereid en alert zijn. "Arteta is zo geobsedeerd en ambitieus, net zoals Pep Guardiola dat kan zijn. En misschien heb je die tomeloze ambitie wel nodig om dat stapje te zetten." Bovendien lijkt Arsenal het seizoen te kunnen aanvatten met een fitte spits. "Kai Havertz heeft het daar vrij goed gedaan vorig seizoen, maar Gabriel Jesus zou een goede voorbereiding hebben gehad. Een spits op niveau is toch een voordeel."

Je voelt dat de drive bij Manchester City wat minder is. En dan vooral bij coach Pep Guardiola. Tim Wielandt

Het grootste probleem voor Arsenal: Manchester City. Met 4 titels op een rij bestaat er geen twijfel over de grootste concurrent voor de kroon. "Alleen voel je dat de drive bij City wat minder is", aldus Wielandt. "En dan vooral bij coach Pep Guardiola, die waarschijnlijk aan zijn laatste seizoen bezig is. Zit er nog genoeg fut in de Spanjaard?" ""I am closer to leaving than staying", zei hij zelf al. Misschien wil hij nog één keer knallen. Maar misschien kan hij de energie ook niet meer opbrengen." Ook voor Kevin De Bruyne lijkt het zijn laatste jaar in Manchester te worden. "Hij gaat zijn laatste contractjaar in. Vorig jaar was hij na een lange afwezigheid toch weer bepalend in de tweede helft van het seizoen." "De Rode Duivel zal zich wel nog kunnen opladen voor één seizoen. Ik gok toch dat hij nog altijd de meeste assists zal afleveren."

Pep Guardiola en Kevin De Bruyne.

Een tweestrijd tussen City en Arsenal dus? "Het is enkele seizoenen tussen City en Liverpool gegaan. En nu krijgen we 3 à 4 jaar City tegen Arsenal", schat Wielandt. Al lijkt de landskampioen zich niet alleen zorgen te moeten maken over Arsenal. Binnenkort begint het proces over de 115 vermeende inbreuken van Manchester City op de Financial Fair Play-regels. In 2025 zou het verdict vallen. Een extra kopzorg voor Guardiola. "City kan zich wel nog verdedigen", kadert Wielandt. "Vorig jaar werden Everton en Nottingham gestraft voor recente inbreuken, bij City gaat het over oudere inbreuken. En ze moeten nog schuldig worden bevonden." "Ik herinner me ook nog goed dat ze zich enorm gepikeerd voelden toen de aanklachten aan het licht kwamen. Ze hebben toen een knop omgedraaid, alles gewonnen en de treble gepakt." Werkt het ook nu weer als een rode lap op een stier?

Uitdager 1: Liverpool

Toch nog even wennen bij Liverpool: geen Jürgen Klopp meer, wel Arne Slot. "Ze hebben iemand gepakt die vrij nauw aansluit bij Klopp", weet Wielandt. "Zeer aanvallend, vaak spectaculair, maar ook mét resultaat. Met Feyenoord heeft Slot toch de titel veroverd in 2023 en de beker in 2024." Wel een nieuwe trainer, maar Liverpool heeft zich vreemd genoeg nog niet geroerd op de transfermarkt. "Dat is toch heel opvallend", aldus Wielandt. "De achterban stuurt al grappige memes dat ze de Zuid-Koreaanse middenvelder Fuckin-No-Won en de Braziliaanse aanvaller Nobodinho hebben aangetrokken." "Liverpool heeft een degelijke kern en het is belangrijk dat Mo Salah is gebleven. Ze hebben zich de afgelopen jaren wel stevig versterkt, dus misschien krijgt Slot die spelers wel aan de praat." "Bovendien hebben ze een vrij eenvoudige start van het seizoen. Slot heeft dus nog een maand de tijd om te ontdekken wat er nog ontbreekt in zijn spelersgroep."

Arne Slot.

Uitdager 2: Manchester United

Er stonden veel vraagtekens bij zijn toekomst, maar vorige maand besloot Manchester United toch door te gaan met coach Erik ten Hag. Met dank aan de eindzege in de FA Cup? "Ten Hag zegt al twee jaar dat United een titelkandidaat is, maar hij heeft al twee keer faliekant gefaald. Toen zijn carrière aan een zijden draadje hing, heeft hij de FA Cup gewonnen", vertelt Wielandt. Om nu wel kans te maken heeft Ten Hag onder meer oude bekenden Noussair Mazraoui en Matthijs de Ligt naar Manchester gehaald. "Zeg maar Ajax 2.0", grapt Wielandt. "Ze hadden verdedigers nodig, al vind ik het wel vreemd dat ze maar 60 miljoen hebben betaald voor die twee. Bournemouth heeft wel 40 miljoen betaald voor Evanilson, een Portugese spits waar je amper van hebt gehoord." "United moet nu wel weer bovenin strijden en niet op 25 punten van de eerste eindigen. Dat is de grandeur van de club. Ten Hag is al twee keer gestruikeld en je mag ervan uitgaan dat het zijn laatste kans is. Als United na 10 matchen pas 11e staat, hoelang zal hij dan nog blijven zitten?"

Matthijs de Ligt.

Uitdager 3: Chelsea

Oude wijn in nieuwe zakken? Chelsea heeft met Enzo Maresca wel een nieuwe coach weggeplukt bij Leicester City, "maar het probleem van Mauricio Pochettino is er nog altijd", zegt Wielandt. "Chelsea heeft een kern van 44 spelers. Ze hadden er al 40 en hebben er nog eens 4 bijgekocht. Ik zou het al straf vinden als Maresca ze allemaal zou herkennen." "Probeer iedereen dan maar eens tevreden te houden. Dat is onmogelijk. Ik snap niet waarom ze de kern nog altijd niet hebben afgeslankt naar 28 spelers. Want nu zit je met ongelofelijk veel ontevreden spelers op de bank. En zelfs Chelsea mag nog altijd maar 11 spelers opstellen." Is Romeo Lavia er daar eentje van? "Hij was een heel jaar out met een blessure, maar ik hoop dat hij nu zijn kans krijgt. Maresca kent Lavia van bij de beloften van City en kent dus zijn kwaliteiten."

Uitdager 4: Tottenham

Als 5 honden vechten om een been, kan er nog altijd een 6e mee gaan lopen? "Ook Tottenham Hotspur hoort bij het koppeloton", is Wielandt overtuigd. "Ik ben een fan van de aanpak van Ange Postecoglou. Hij is alleen maar boos als zijn spelers niet uitvoeren wat hij wil. En hij wil alleen maar dat ze met 100 procent energie spelen." Met Dominic Solanke, een spits van Bournemouth, lijken de Spurs ook een belangrijke leemte in hun kern te hebben opgevuld. "Hij past perfect in het plaatje van Postecoglou", aldus Wielandt. Twee titelfavorieten, vier uitdagers. Wie haalt het? Manchester United opent vanavond om 21 uur de debatten tegen Fulham.