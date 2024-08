Pareltje van Pep Guardiola, verrassende favoriet en terugkeer van traditie: waarom 1B dit jaar jouw aandacht verdient

"Eén ploeg heeft zijn ambitie al duidelijk laten weerklinken: Deinze - dat heel duidelijk zegt dat promotie een must is voor hen. Het is de enige ploeg die dat zo expliciet durft te zeggen. Vorig jaar keek iedereen nog naar Zulte Waregem, nu staat Deinze vol in de spotlights. Op dat vlak zijn ze dé te kloppen ploeg op dit moment."

Wie mogen we deze keer verwachten in de titelstrijd?

"Lommel is dan weer een compleet ander verhaal, die ploeg heeft veel kwaliteit kunnen behouden. Zo zal ook Karim Dermane, de beste speler van de reeks, normaal gezien bij Lommel blijven. Ze kunnen dus weer genieten van een smaakmaker en hebben ook hun manco in de spits ingevuld met een nieuwe 19-jarige Nederlander (maar daarover later meer)."

"Al zullen RWDM en KAS Eupen toch moeten opletten. Er heerst een fenomeen in 1B waarbij de degradanten in hun eerste seizoen het steeds moeilijk hebben. Kijk maar naar Zulte Waregem. Enkel KV Mechelen slaagde er ooit in om weer meteen te stijgen. De beide teams zijn nog enigma's voor mij en slaan een nieuwe weg in, maar ze zijn alvast gewaarschuwd."

"Inderdaad, echt een hele hoop ploegen zullen ook dit jaar weer aanspraak maken op die promotie. Kijk maar naar de promovendi van vorig jaar. Patro Eisden Maasmechelen en FC Luik speelden nog maar net in het profvoetbal en deden al tot de laatste snik mee. Het is spannend om te zien of ze dat nu kunnen bevestigen."

Hoewel Deinze de enige ploeg is die de titelambitie uitsprak, schuilen er natuurlijk nog heel wat kanshebbers in de schaduw.

Een pronostiekje dan maar? "Daar durf ik me dit jaar zelfs niet aan te wagen", klinkt het veelzeggend voor de man die zich de voorbije jaren een ware Nostradamus toonde in de tweede klasse.

"Veel ploegen voelen dus nog heel lang dat er iets mogelijk is, zeker omdat het speelveld heel erg aan elkaar gewaagd is. Dat zorgt steeds voor een spannende zenuwslag. En dat zal dit jaar niet anders zijn."

"Beveren begint op zijn beurt ook weer aan een nieuw verhaal. Een nieuwe coach en - zoals elk jaar - ook weer nieuwe spitsen. Of ze klaar zijn voor de start van het seizoen, is onzeker. Maar schrijf ze niet af." Want, het competitieformat is gemaakt om te pieken naar het einde toe: drie ploegen kunnen promoveren en dat wordt beslist in een play-offsysteem - een ferme katalysator voor de spanning.

"Zulte Waregem had vorig jaar nog te kampen met het degradatiespook, waar zelfs een topcoach als Vincent Euvrard ze niet van kon redden. Het is dus de vraag of ze onder de nieuwe coach Sven Vandenbroeck, een oude bekende van Lierse, fundamentele veranderingen hebben kunnen maken."

En - "last but not least" - zijn ook Zulte Waregem en SK Beveren het aan hun stand verplicht om dit jaar toch weer mee te draaien aan de top.

"Het is dan ook geen toeval dat net zíj gestegen zijn”, legt Roppe uit. “Vorig jaar zijn beide clubs met een straatlengte voorsprong geëindigd in de hoogste amateurklasse."

"Dat zijn twee echte aanwinsten voor 1B," is Roppe overtuigd. "Al was het maar voor de grote aanhang die beide clubs hebben. Lokeren noteerde vorig jaar vaak 5.000 toeschouwers bij thuiswedstrijden. Dat zijn toch al serieuze aantallen in het Belgische voetballandschap."

“Het is nu uitkijken of beide ploegen het goede voorbeeld van Luik en Patro kunnen volgen en er in hun eerste jaar profvoetbal meteen zullen staan."

"Het leuke is dat zij het met een bijna volledig Belgische ploeg doen. Dat is heel knap. Het doet een beetje denken aan Luik en Lierse, die ook werken met spelers die spreekwoordelijk van onder de kerktoren komen. Je ziet dat de identificatie en de binding met de achterban bij die clubs ook echt heel goed zit."

1. Jesse Bisiwu (16) - Club NXT

"Op 15-jarige leeftijd speelde hij zich vorig jaar al in de kijker bij Club NXT als vinnige en dribbelvaardige vleugelspeler. Dit jaar staat hij na een uitstekende voorbereiding schijnbaar voor zijn seizoen van de ontbolstering. Met ex-Anderlecht-man Robin Veldman als nieuwe coach heeft hij alvast de juiste mentor. Hij staat toch bekend om goed te kunnen werken met jeugdige spelers, die hij de vrijheid geeft om open te bloeien."



2. Tuur Dierckx (29) - Deinze

"Dan een bekendere naam: Tuur Dierckx. Met hem heeft Deinze toch de meest opvallende inkomende transfer gemaakt. Hij moet de club dan ook aan haar promotiedroom helpen, want wist je dat Dierckx al twee keer gepromoveerd is van tweede naar eerste klasse? Jawel, met zowel Westerlo als Antwerp. Hij heeft met zijn aaibaarheidsfactor en persoonlijkheid alles om publiekslieveling en het ideale uithangbord van Deinze te worden. Hij heeft zijn start alvast niet gemist, want ook hij heeft een uitstekende voorbereiding achter de rug waarin hij toch al enkele doelpunten liet optekenen."



3. Thomas Buffel (43) - Jong Genk

"Nog een oude bekende is Thomas Buffel. Hij deed al wat ervaring op als jeugdcoach bij de bond, maar is nu de hoofdtrainer van Jong Genk geworden. Vorig jaar waren de Genkse jonkies een heel leuke ploeg die bulkte van het talent, denk maar aan Karetsas en Penders. Nu krijgt Buffel de kans om die diamanten te slijpen. Een uitgelezen kans, want het is mooi om te zien hoe er uit de Challenger Pro League vaak jonge coaches kunnen doorgroeien. Vorig jaar was dat nog het geval met Timmy Simons, bijvoorbeeld."



4. Jason van Duiven (19) - Lommel

"We hebben het daarstraks al even kort over hem gehad, maar Van Duiven is de nieuwe spits van Lommel. Hij komt op 19-jarige leeftijd over van Jong PSV en stond daar te boek als een heel groot talent. Maar hij heeft er dus voor gekozen om zijn carrière voort te zetten bij Lommel en natuurlijk de overkoepelende City Group. Hij hoopt zo, net als zijn nieuwe ploegmakker Karim Dermane, van wie gezegd wordt dat Pep Guardiola enorm fan is, door te stromen in de hiërarchie. Het is leuk om dat talent van de toekomst te ontdekken."



5. Jeugdig duo RSCA Futures

"En natuurlijk lopen er ook bij de jonkies van Anderlecht wel wat blikvangers rond. Denk maar aan de 15-jarige Jayden Onia Seke, die echt opviel in de voorbereiding en met zijn flitsende acties zomaar het nieuwe fenomeen van 1B zou kunnen worden. Of Nunzio Engwanda, die als 16-jarige echt spectaculair oogt in de defensie. Voor zijn leeftijd staat hij echt al zeer ver."